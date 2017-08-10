Выборы в Якутии: «Власть пытается продвинуть своих, убирая неугодных»

Якутск, , 10:24 — REGNUM В Якутии накаляется предвыборная обстановка в двух муниципалитетах, где в единый день голосования 10 сентября сменятся главы. Речь идёт о Нюрбинском и Вилюйском районах республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Нюрбинском районе сразу 5 кандидатов вместо регистрации получат отказ по тем или иным причинам, сообщило со ссылкой на собственный источник ИА SakhaLife. В итоге из восьми претендентов на кресло руководителя муниципалитета останутся только три: находящийся под домашний арестом и подозреваемый в превышении полномочий бывший глава района, оказавшийся в 2016 году в эпицентре скандала из-за намерения правительства республики продать 10% акций АЛРОСа-Нюрба Борис Попов, мэр Нюрбы и единоросс Алексей Иннокентьев и председатель комитета имущественных отношений и муниципальных закупок Нюрбинского района Андрей Антонов.

Остальные претенденты, по информации регионального СМИ, вряд ли продолжат бороться за место главы, и в их числе, как ни странно, исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Иван Никифоров, предоставленные которым документы для регистрации избирком счёл некачественными. Аналогичная ситуация возникла с главой Жарханского наслега Александром Ивановым и юристом ОАО «Энергоцентр» Анатолием Товаровым. У безработного Ивана Николаева ТИК забраковал подписные листы, а заместителя гендиректора ЗАО «ИНТЕХСТРОЙ» Владимира Павлова, которого в районе считали реальным претендентом в главы, могут снять «с подачи члена муниципального ТИКа с совещательным голосом от Никифорова».

Региональное СМИ констатирует запутанность предвыборной кампании в Нюрбинском районе, где изначально в главы продвигали Ивана Никифорова, сделали его исполняющим обязанности руководителя, а затем выдвинули от «Единой России» Алексея Иннокентьева — возможно, потому, что кандидатура Никифорова была непопулярной у населения.

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«Власть естественно пытается продвинуть своих кандидатов и, имея административный ресурс, убирает всех, кто неугоден, — прокомментировал ИА REGNUM предвыборную ситуацию в Нюрбинском районе политолог Андрей Данилов. — По Нюрбе картина типичная, власть пытается продвинуть своих, и причиной отказа в регистрации нескольким кандидатам может быть намеренная ошибка избиркома, который вроде сначала сказал кандидатам, что всё правильно, а потом своё решения изменил. Причины могут быть и такие же, как в Якутске, где были ошибки со стороны самих кандидатов при сборе подписей. Может влиять на ситуацию также некомпетентность членов избирательных комиссий, у которых постоянная работа другая. Добавим к этому и частые изменения избирательного законодательства».

В Вилюйском районе, как ожидается, основная борьба за место главы развернётся между действующим руководителем муниципалитета Сергеем Винокуровым, который баллотируется от «Справедливой России», и единороссом Василием Лукиным. Помимо них в избирательной гонке также будут участвовать предприниматель Александр Григорьев, начальник департамента оперативного управления ГУП «ЖКХ Якутии» Гаврил Наумов и районный депутат Еремей Чиряев, все кандидаты уже зарегистрированы.

«В Вилюйском районе есть противостояние действующего главы и центральной власти, — комментирует ситуацию Андрей Данилов.

По его мнению, причина раздора — справедливоросс, который воспринимается как ставленник депутат ГД РФ Федота Тумусова, оппозиционера для действующей власти республики.

«Такой же случай был в Тиксинском районе, где пришедшего к власти справедливороса долго и планомерно отодвигали, и даже были дела. Сейчас полем битвы будет Вилюйский район. Многие из команды Сергея Винокурова все-таки перешли на сторону республиканской власти, но финансовая элита района его поддерживает», — пояснил политолог.

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По словам Андрея Данилова, противостояние началось ещё задолго до выборов: в июне Егор Борисов не приехал в Вилюйский район на главный Ысыах.

«Это сигнал и яркое проявление неуважения не только к главе района, но и к его населению, — уверен эксперт. — Среди людей ходит такое мнение, что раз он игнорирует нас, то давайте проигнорируем его. Очень будет напряжённая борьба. При этом, как мы видим, в Вилюйском районе очень большое количество выборов, везде есть кандидатуры, одобренные как Винокуровым, так и те, которые продвигает власть региона. Посмотрим, как ситуация будет развиваться».

Выбирать будут в том числе главу Вилюйска, мэр которого Александр Шипков ещё до начала избирательной кампании добровольно покинул своё кресло: у горадминистрации были сложные отношения с главой муниципалитета. Интересными будут также выборы в посёлке городского типа Кысыл-Сыр в Вилюйском районе, где велико лобби компании ЯТЭК.

Напряжённую борьбу Андрей Данилов также ожидает на выборах главы Амги, где за райцентр будут бороться выдвиженцы от двух местных кланов, и ситуация будет интересной.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Якутии состоится более 500 выборов глав и депутатов разного уровня, в том числе будут избраны главы 8-ми районов республики и её столицы. К голосованию Госсобрание Якутии с подачи избиркома пыталось отменить графу «против всех», но сделано это было неправильно, а потому ЦИК РФ распорядился оставить в бюллетенях возможность забраковать всех кандидатов сразу.

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