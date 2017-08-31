Якутск, 1 сентября, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Президент АЛРОСА Сергей Иванов не исключает, что в 2018 году компания снизит добычу алмазов из-за аварии на руднике «Мир». Вместе с тем снижения продаж на будущий год не ожидается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Staselnik Штаб-квартира АЛРОСА

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В рамках телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам за первое полугодие, президент АЛРОСА отметил высокую вероятность снижения в 2018 году добычи алмазов по сравнению с 2017 годом. С учётом текущих запасов алмазов на 14,4 млн карат снижения продаж в 2018 году не ожидается.

Президент алмазодобывающей компании также заявил, что в 2017 году продажи будут не ниже плана по производству, то есть 39,2 млн карат.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопление рудника «Мир» произошло 4 августа, на поверхность удалось поднять 143 человек, ещё 8 остались под землёй. Из-за угрозы дальнейшего затопления 26 августа поиски людей были прекращены.

До аварии на «Мире» добыли 2,7 млн карат. Выполнить годовой план в 3,3 млн карат компания планирует за счёт увеличения производства на руднике «Интернациональный» и трубке «Юбилейная».