Пекин, 1 сентября, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы КНР усилят патрулирование в районе Дунлан (Доклам) с целью обеспечения безопасности и суверенитета страны, сообщает 31 августа агентство «Синьхуа».

U.S. Department of Defense Китайские солдаты

Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян во время очередной пресс-конференции, китайские военные уделили особое внимание ситуации и приняли экстренные меры для усиления пограничного контроля после дунланского инцидента.

«Китайские войска решительно обеспечивают территориальный суверенитет и законные права страны», — заявил он, добавляя, что для разрешения конфликта в том числе использовалась военная дипломатия и каналы пограничной связи, которые помогли обеспечить твердый результат.

Напомним, что 18 июня, по заявлениям китайских властей, более 270 индийских солдат, оснащенных двумя бульдозерами, незаконно пересекли границу Китая в районе Дунлан, который Китай считает своим с целью помешать Китаю возводить инфраструктуру вдоль границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Индия все же отвела свои войска с китайской территории, однако этому предшествовали два месяца нагнетания напряжения вокруг ситуации с двух сторон, доходившие, порой, до угроз Китая применить силу.

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