Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения группы неизвестных на студию кинорежиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Об этом накануне, 31 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу.

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Сообщается, что сотрудники полиции провели проверку на месте преступления. По её результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей «Хулиганство».

Напомним, минувшей ночью злоумышленники забросали здание киностудии «Лендок» режиссёра Учителя бутылками с зажигательной смесью. Существенного возгорания, однако, не произошло.

В настоящее время сотрудники полиции приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг последнего творения Учителя — кинофильма «Матильда» разгорелся нешуточный скандал. Фильм учителя рассказывает вымышленную историю любви цесаревича Николая Александровчиа (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Эта любовная связь имела место в реальности, но Учитель добавил в сюжет фильма ряд событий и действий, который в действительности не было.

Против проката фильма резко выступила депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она призывает запретить картину, которая ещё даже не вышла в прокат и считает, что её содержание оскорбляет чувства верующих.