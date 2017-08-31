Вашингтон, 31 августа, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп лично принял решение о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Sanfrancisco.mid.ru Генеральное консульство России в Сан-Франциско

«Да, это было решение президента», — сказала Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Она также отметила, что Вашингтон предупреждал российскую сторону о встречных мерах в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России.

«Мы хотим выстраивать хорошие взаимоотношения между нашими странами, но мы также хотим быть уверены, что принимаемые нами решения отвечают интересам Соединённых Штатов», — добавила Сандерс.

Напомним, 31 августа Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Консульство в Сан-Франциско уже сообщило на своей странице в Facebook, что в связи с решением американских властей с 1 сентября прекращает приём посетителей.