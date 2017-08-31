Вашингтон, 31 августа, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Все здания дипломатической миссии России в США останутся в российской собственности несмотря на закрытие генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торговых представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом этом сегодня, 31 августа, на специальном брифинге заявил представитель администрации США.

Sanfrancisco.mid.ru Генеральное консульство России в Сан-Франциско

Сообщается, что все здания, в которых сейчас работает российская дипломатическая миссия, останутся в собственности Российской Федерации. Однако здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско, а также торговых представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне потеряют статус дипломатической миссии и в них нельзя будет заниматься дипломатической или консульской работой.

Напомним, ранее сегодня Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два здания торгпредств — в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом американская сторона не настаивает на отправке на родину работающих в закрывающихся дипмиссиях дипломатов — они могут оставаться в США.