Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приехали 1 сентября на открытие новой общеобразовательной школы №100 в Калининском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Школьный праздник стал результатом деятельности не только строителей, чиновников и коллектива школы, но и гражданских активистов.

Школа номер 100 Калининского района Петербурга

Здание на Бестужевской улице построено компанией ЛСР в квартале, где несколько последних лет идет масштабное жилищное строительство. Это первая школа для большого микрорайона, в котором уже сейчас проживает более десяти тысяч жителей, и население постоянно растет. Школа №100 рассчитана на 1375 мест, что делает ее одной из самых больших школ Санкт-Петербурга. Кроме того, при школе в ближайшее время будет открыт еще и детский сад на 240 мест. Уже сейчас в учебное заведение набрали сразу шесть 1-х классов.

На торжественной линейке, посвященной «Первому звонку», Валентина Матвиенко подчеркнула, что в новой школе созданы все условия для получения качественного образования, классы оснащены всем необходимым оборудованием, а для физического развития детей есть спортивные залы, площадки и два бассейна. «Берегите школу — она станет для вас вторым домом», — обратилась к школьникам Валентина Матвиенко.

В свою очередь, губернатор Георгий Полтавченко поблагодарил строителей за прекрасный подарок жителям Калининского района и пожелал ученикам школы номер 100 «оправдать ее номер». «Желаю только на 100 процентов всегда и во всём быть первыми», — сказал губернатор.

Как стало известно ИА REGNUM, расположение школы в районе, где продолжается большая стройка, создало проблему с доступом детей к школьному зданию. В частности, наиболее застроенная западная часть района, в которой поселилось множество семей с детьми, еще недавно была фактически отрезана от школы №100.

Территория, ограниченная Кушелевской дорогой, проспектом Маршала Блюхера и Лабораторным проспектом, на которой один за другим растут высотные жилые комплексы, ранее принадлежала Министерству обороны. В ходе избавления оборонного ведомства от непрофильных активов обширные пространства были размежеваны и по частям проданы разным застройщикам. При этом строители и чиновники почему-то «забыли» о своевременном резервировании площадей под внутриквартальные нужды, в том числе под дороги, ведущие к социальным объектам.

После того, как в 2016 году было построено здание школы №100, стало понятно, что жителям ЖК «Калина-парк» и ЖК «Кантемировский» пройти к новой школе невозможно. На кратчайшем пути между жилыми комплексами и учебным заведением оказались до сих пор не разобранные здания бывшей воинской части и строительные площадки, проход по которым просто опасен. Более длинный путь к новой школе пролегал через неблагоустроенный, до недавних пор, участок Бестужевской улицы, по которой идет постоянное движение строительной техники. Проезжая часть улицы была разбита до ужасающего состояния, а тротуары отсутствовали.

Осознав тот факт, что добраться до школы со своими детьми они смогут только на автомобиле, объезжая весь район по дуге в три с половиной километра, а обратно детям из школы не выбраться, жители организовались и потребовали от властей обеспечить к новому учебному году положенный по закону безопасный доступ детей к открывающейся школе — по кратчайшему пути.

Главным требованием граждан стало создание нормального пешеходного маршрута ко второму, непарадному, входу на территорию учебного заведения, который был фактически заблокирован соседней стройплощадкой. Люди просили убрать строительный забор и облагородить территорию, по которой можно было бы пройти к школе. Под обращением были собраны около 200 «живых» подписей, после чего в апреле текущего года оно было направлено в администрацию Калининского района и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Требования жителей, что понятно, полностью поддержала администрация самой школы, заинтересованная в штатной заполняемости вновь набираемых классов. Высказался в пользу требований граждан вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов, избранный депутатом от этой территории. Активно вступил в сетевой и реальный диалог с жителями глава общественного совета Калининского района Николай Воронцов, которому оказались адресованы нелицеприятные вопросы петербуржцев. Фактически, Воронцов обеспечил коммуникацию жителей с представителями районной администрации, подключившимся к решению проблемы путём воздействия на застройщиков.

Несмотря на это, в локальной группе в соцсети звучали серьезные и небезосновательные сомнения в том, что удастся добиться доступа к школе к началу учебного года. Своими требованиями к властям жители делились с журналистами интернет-СМИ и телеканалов, обративших внимание на ситуацию. Но только в середине лета удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки и заставить застройщиков заняться обустройством пешеходной дорожки к школе.

«Помогло письмо президенту на прямую линию, отправленное многими жителями района. И общественный совет Калининского района», — сказала корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц инициативной группы.

Дорога связала школу и жилые кварталы

Как бы то ни было, набивная дорожка была проложена и полностью готова к концу августа. Результат предпринятых усилий вызывает двоякое чувство. Начинающаяся от границы обжитой зоны, пешеходная тропа к школе сделана добротно, но окружающая обстановка пока не позволяет говорить о полной комфортности этого пути для детей, если они отправятся по нему без сопровождения взрослых.

Дорога идет вдоль забора нового детского сада, а также мимо заброшенных зданий, дожидающихся демонтажа; рядом — стройка и жилой городок гастарбайтеров. Это соседство будет еще более нежелательным после наступления темного времени года, ведь искусственное освещение дороги отсутствует. Во всяком случае, пока.

Дорога к школе проходит мимо заброшенных зданий

Впрочем, учитывая расположение и населенность прилегающих жилых зон, эта дорога стала на сегодня единственным возможным вариантом выхода из ненормальной в целом ситуации. Первого сентября поток родителей с детьми, идущих к школе этим маршрутом, зримо доказал это.

Те, кто боролся за «пробивку» прямого пешеходного пути к школе, считают достигнутый результат приемлемым.

«Не буду «кусать» чиновников после того, как нам сделали дорожку, — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из активистов Александр Меншуткин. — Про качество: всё нормально. Если что-то нужно будет переделать или доделать, то это уже не сложно. Главное было — принципиально согласовать и реализовать! Мы просили. Нам сделали. Претензий нет».

Непростая дорога к знаниям

«Вы потратили много сил и времени, но довели дело до конца, добились дороги к садику и школе!!! Спасибо большое!!! (Ваши благодарные соседи)», — написали жители в соцсети накануне 1 сентября, обращаясь к членам инициативной группы, «пробивавшей» детям дорогу к школе.

…Тем временем, гражданская активность обитателей новых жилых комплексов Калининского района теперь направлена на обеспечение транспортной доступности своих домов — о ней, как и о дороге к школе, в пылу большой стройки тоже «забыли». Теперь чиновникам и застройщикам помогают об этом вспомнить.