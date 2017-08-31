Оттава, 31 августа, 2017, 20:37 — ИА Регнум. В Канаде официально разрешено указывать себя в паспорте как лиц третьего пола, сообщает 31 августа газета «Известия» со ссылкой на канадского министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмеда Хуссейна.

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Соответствующие поправки в законодательстве, принятые в июле 2017 года, вступили в законную силу.

По словам министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмеда Хуссейна, это сделано в рамках политики правительства по приведению документов граждан к «гендерно нейтральному» образцу. По его мнению, жители Канады имеют право на равенство вне зависимости от гендерной принадлежности или при её отсутствии.

Стоит отметить, что паспорта граждане Канады оформляют только для поездок в другие страны. В Канаде удостоверением личности считаются другие документы, в том числе водительские права.

Паспорта с отметками принадлежности к «третьему полу» уже используются в ФРГ, в Дании, Австралии и Новой Зеландии.