Москва, 31 августа, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Давление на избиркомы с целью достижения показательных результатов на выборах 10 сентября недопустимо. Об этом в четверг заявила журналистам председатель ЦИК России Элла Памфилова по итогам прошедшего 30 августа совещания руководства ЦИК, представителей администрации президента, руководителей избирательных комиссий регионов и заместителей глав субъектов, курирующих вопросы внутренней политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Как я уже говорила, никакие показательные цифры не нужны и недопустимы! А тех, кто посчитает для себя возможным использовать административное давление на избирательные комиссии, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена. Надеюсь, что все наши слова были услышаны, а призывы будут реализованы», — сказала Элла Памфилова.

По ее словам, участники совещания обсудили все аспекты избирательных кампаний, проходящих в регионах, «исходя из четкого понимания ответственности каждой стороны исключительно в рамках своей компетенции».

«При этом договорились об оперативном и эффективном взаимодействии по целому ряду вопросов. Например: материально-техническое обеспечение избирательных участков (в том числе наличие компьютеров), безопасность, доступность избирательных участков для граждан с ограниченными физическими возможностями», — цитирует ТАСС слова главы Центризбиркома.

Кроме того, на совещании говорили об обеспечении равных возможностей для всех участников избирательных кампаний.

«Главное для всех — точное, безоговорочное соблюдение закона и всех избирательных процедур. Безусловно, особое внимание направлено на 20 регионов, где отрабатываются новации, которые будут применяться на выборах в марте 2018 года», — подчеркнула Элла Памфилова.