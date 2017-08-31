Лондон, 31 августа, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Завершая строительство Крымского моста, Россия реализует планы Британской империи, — несколько неожиданно и не без гордости заявляет на страницах выходящего в Лондоне издания The Guardian его корреспондент Шон Уокер. — Еще в XIX веке один из британских консорциумов предлагал построить железную дорогу, которая соединила бы Лондон с Дели и проходила бы через Крым».

Most.life Монтаж пролетов моста через Керченский пролив

Автор отмечает, что «в дальнейшем проекты этого моста разрабатывались неоднократно: в 30-х годах ХХ века он нужен был для реализации глобального плана индустриализации Иосифа Сталина, а в 1942 мост из Крыма начинали строить немцы, которые в тот момент оккупировали полуостров, но решить задачу им помешало наступление Красной Армии. Советский Союз в конце Второй мировой мост все-таки построил, но сооружение, простояв недолго, рухнуло».

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Журналист считает, что «установка железнодорожной арки 19-километрового моста, состоявшаяся на днях, говорит не только о том, что проект близится к своему скорому и успешному завершению», но и о том, что «Крым еще сильнее становится российским, получая возможность прямого сухопутного выхода на «большую землю».

«Крымский мост — это не только экономическая необходимость (он даст возможность увеличить количество туристов, прибывающих на полуостров), но и символический шаг, демонстрирующий намерения Москвы ни в коем случае не уступать контроль над Крымом кому-либо. По крайней мере, в ближайшее время», — резюмирует автор.

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