Москва, 31 августа, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию оппозиционера Алексея Навального из дома отдыха под Тарусой, где проходила конференция координаторов региональных штабов его якобы «президентской кампании». На фото, сделанном фотографом Евгением Фельдманом, Навальный запечатлен в костюме, поедающим «Доширак».

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В соцсетях реакция была бурной. С одной стороны, Навального обвинили в неудачном пиаре, особенно после историй с его зарубежными недешевыми поездками, а с другой — сторонников умилила его «демократичность».

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Пользователи тут же придумали и опубликовали массу вариантов снимка с обработкой в «Фотошопе». Куда только не помещали Навального с его злосчастным «Дошираком» — и за стол к Путину и Медведеву, и на лавку к Киану Ривзу.

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И даже на трон.

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Авторы мемов также поместили его во главе стола на заседании правительства, среди рабочих-высотников и даже в кадре из порнофильма.

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Шутки переместились в Twitter и Telegram, где комментаторы откровенно смеялись над «экономией» Навального и спрашивали, а с майонезом ли оппозиционер ел лапшу?