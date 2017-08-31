Мюнхен, Германия, 31 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что ни один футболист в мире не стоит €100 млн.

ФК Бавария Мюнхен

«Я думаю, что в мире нет ни одного игрока, за которого стоило бы платить €100 млн», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.

Он также добавил, что «Бавария» в состоянии соперничать с другими европейскими клубами на трансферном рынке, поскольку располагает собственными средствами, большими чем у любого другого клуба мира.

Однако, по словам Хёнесса, нет смысла покупать футболиста за €100 млн, даже если у клуба есть такая возможность.

Напомним, в начале августа бразильский футболист Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Его трансфер из «Барселоны» в «ПСЖ» составил €222 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал Полю Погба, который в 2016 году перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн. Замыкает тройку Гарет Бэйл, трансфер которого из «Тоттенхэма» в мадридский «Реал» в 2013 году составил €100 млн.