Петрозаводск, 31 августа, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова сегодня, 31 августа, сняла свою кандидатуру на выборах главы республики в пользу кандидата от партии «Единая Россия», врио главы Карелии Артура Парфенчикова. Официальное заявление бизнес-омбудсмен сделала утром в пятницу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА «Республика Карелия» Елена Гнетова

«Снимаю свою кандидатуру с выборов на пост главы Республики Карелия. Это решение осознанное, обдуманное, — заявила Елена Гнетова. — Я снимаю свою кандидатуру в пользу кандидата Артура Олеговича Парфенчикова. Почему я приняла такое решение? Потому что та программа, которая была выбрана мною как кандидатом, выполняется на сегодняшний день Артуром Парфенчиковым; я вижу насколько этот кандидат эффективный, и мне кажется, Артур Олегович будет лучшим кандидатом на пост главы Республики Карелия на сегодняшний день».

По словам бизнес-омбудсмена Карелии, вопросы, которые были поставлены ею в ходе кампании — развитие предпринимательства, развитие экономики республики Карелия, вопросы земли и имущества, развития агропромышленного комплекса, налоговых льгот для субъектов предпринимательства — планомерно и эффективно решаются.

Гнетова пояснила, что ее решение выйти из борьбы за пост главы республики не было подготовлено заранее, а родилось в процессе наблюдения за тем, как идет ход предвыборной кампании.

«Я увидела именно эффективность и пошаговое исполнение тех задач и вопросов, которые, собственно говоря, стоят и на моей повестке», — добавила бизнес-омбудсмен.

После решения Елены Гнетовой число кандидатов на главный пост в республике сократилось до шести человек. На должность главы республики претендуют Артур Парфенчиков, врио главы Республики Карелия («Единая Россия»), Ирина Петеляева, депутат заксобрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Сергея Миронова («Справедливая Россия»), Николай Тараканов, директор ООО «АК1126». (партия «Родина»), Евгений Ульянов, депутат заксобрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Жореса Алфёрова (КПРФ), Ольга Ильюкова, пенсионер. (партия «Патриоты России»), Евгений Беседный, депутат заксобрания Республики Карелия, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике (ЛДПР).

Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, 31 августа сообщили, что свои кандидатуры, как ожидается, также снимут кандидат от партии «Родина», петрозаводчанин Николай Тараканов и кандидат от «Патриотов России» Ольга Ильюкова.

Выборы Главы Карелии пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Читайте также: Национальный рейтинг губернаторов за июль — август 2017 года