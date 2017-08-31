Барнаул, 31 августа, 2017, 11:18 — ИА Регнум. У алтайских аграриев сейчас настала самая горячая пора. Урожай зерновых в регионе, несмотря на погодные катаклизмы, обещает быть не хуже обычного, да и погода благоволит уборке. По оперативным данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 26% площадей. Валовой сбор зерна составил 1 млн 630 тыс. тонн. Наряду с завершением уборки озимых и продолжением обмолота фуражных яровых культур земледельцы активно начинают обмолот пшеницы. Уборка чечевицы выполнена на 65%. Продолжается копка сахарной свеклы: она убрана с 2000 гектаров, что составляет 9% от занятых культурой площадей. В данный момент с одного гектара аграрии получают по 375 центнеров свеклы. Сбор корнеплодов превысил 75 тыс. тонн.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых на Алтае

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская. Алтайский край

Читайте также: На Алтае из-за «тропического климата» и сильного ветра полёг хлеб

«Урожай добрый. Почти половину посевных площадей уже подобрали. Пшеница по нашему хозяйству дает в среднем 20 центнеров с гектара, что неплохо для Родинского района. Убрали бобовые культуры», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Светлана Шаповалова Уборка озимых в агрохолдинге «Гудвилл». Советский район Алтайского края

Единственное, что его беспокоит, так это падение цен на урожай-2017.

«Цены сейчас в полтора раза ниже, чем в 2016 году, когда пшеница 3-го класса в уборку 10 500 рублей за тонну стоила. Сегодня дают 8300 рублей максимум. И это не предел. Думаю, скоро и цен 7000 рублей за тонну не увидим. Ячмень сейчас стоит порядка 5000 рублей за тонну. Из-за перепроизводства чечевицы в прошлом году в этом сезоне её покупают по 20 000 рублей за тонну, хотя в прошлом она стоила 30 000−35 000 рублей в уборку. И так по всем основным культурам», — пояснил Александр Босяк.

Бункеры Ребрихинского элеватора

По его словам, многие алтайские элеваторы в ожидании еще большего падения цен заняли выжидательную позицию и просто остановили закупку зерна: «Поэтому очереди на работающие элеваторы сейчас такие, что КамАЗы по 2−3 дня стоят, ожидая разгрузки, водители ехать в рейс отказываются».

Как оказалось, Александр Босяк нисколько не преувеличивает. К примеру, на Ребрихинском элеваторе в ожидании разгрузки сегодня скопилось более 80 машин.

Светлана Шаповалова Водители КамАЗов в ожидании разгрузки зерна вынуждены ночевать в машинах у Ребрихинского элеватора

Виктор Павленко больше 10 лет работает в Ребрихинском районе на перевозке зерна. Говорит, что с 2010 года не припомнит такого ажиотажа.

«Огромные очереди нам объясняют большой загруженностью элеватора. Машины по двое суток стоят. Приходится нервничать», — пояснил водитель.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ребрихинский элеватор. Алтайский край

Главный инженер ООО «АлтайЗерноКомплекс» (компания, входящая в структуру холдинга «Юг Сибири») Дмитрий Нагаев пояснил, что элеватор возобновил свою работу только в прошлом году. Мукомольный актив, также включающий в себя Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат, ранее входил в структуру холдинга-банкрота «Пава». Производственные мощности сейчас позволяют перерабатывать 500 тонн зерна в сутки.

Светлана Шаповалова Эти автомобили с алтайским зерном — первые в очереди

«Мы закупаем зерно для собственного производства, постепенно наращивая мощности. Расчёт за продукцию производим сразу, цена тоже подходящая, вот и едут к нам со всей округи. К сожалению, больше 40 машин в день принять не в состоянии. Долгое ожидание разгрузки, конечно, неудобно, но, с другой стороны, если бы аграрием было невыгодно, они бы к нам не приезжали», — полагает Дмитрий Нагаев.

Светлана Шаповалова Водители, приехавшие для сдачи зерна на Ребрихинский элеватор, говорят, что ожидают своей очереди уже вторые сутки

И все-таки, наверное, дело тут не в выгоде, а в том, что крестьянам, как всегда, деваться некуда: не сдашь сейчас — еще меньше получишь. Отчасти это подтвердил и генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

«В целом год для нас складывается удачно. Очень ждем зерновую интервенцию, но дождемся ли?» — задаётся вопросом аграрий. Впрочем, он полагает, что даже в такой ситуации с рентабельностью у алтайских аграриев будет все в порядке.

Светлана Шаповалова КамАЗы в ожидании разгрузки у Ребрихинского элеватора

Напомним, дата очередных интервенционных торгов не определена. АО «Объединенная зерновая компания», которое является государственным агентом по закупочным и товарным интервенциям, заявило о большой задолженности (более миллиарда рублей) за хранение «закромов родины». Причем на некоторых элеваторах нераспроданный урожай копится год от года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Долгожданная разгрузка зерна на Ребрихинском элеваторе

«Если интервенцию запускать, то сейчас самое время. Государство должно активнее включаться и регулировать работу агросектора. К сожалению, профильные ведомства выполняют скорее роль наблюдающих статистов, по факту констатируя очевидные для всех вещи», — полагает Александр Босяк.

Как уж сообщало ИА REGNUM, о кризисе перепроизводства на зерновом рынке и нехватке мощностей для хранения урожая российские аграрии заговорили в начале августа. В настоящее время только на алтайских элеваторах находится порядка 217 тысяч тонн нераспроданного государственного запаса.

Светлана Шаповалова Зерно, засыпаемое в бункеры Ребрихинского элеватора

Очевидно, что к такой ситуации привёл перекос в экономике: растениеводство, активно развивающееся в последние годы, споткнулось о дефицит рынков сбыта и отсутствие государственного планирования.