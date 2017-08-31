Москва, 31 августа, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Грузовой космический аппарат «Прогресс МС-07» впервые в истории достигнет МКС за три часа. Об этом 30 августа сообщают «Известия».

Прогресс МС-07

Старт аппарата «Прогресс МС-07» состоится на 12 октября. Его доставка на МКС запланирована по двухвитковой схеме, в ходе которой аппарат совершит два витка вокруг Земли с момента старта до момента стыковки со станцией.

Такая схема реализуется впервые. Она позволит сократить время полета с шести до трёх часов.

Напомним, ранее применялась четырёхвитковая схема полёта, которая была впервые опробована в 2012 году. Она позволила сократить время полёта до шести часов. До этого аппараты долетали до МКС в течение двух суток.