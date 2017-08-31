Краснодар, 31 августа, 2017, 07:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае почти десяток мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, нуждаются в ремонте. Состояние некоторых из них настолько плачевно, что требует уже капитального ремонта. Такая ситуация сложилась в Ейском районе (здесь привести в порядок требуется два мемориала), в Ленинском, Тбилисском и Щербиновском районах (по одному мемориалу в каждом). Ещё три памятника требуют ремонта в Сочи, передает ИА REGNUM 31 августа.

Admkrai.krasnodar.ru Вечный огонь

По информации регионального отделения ОНФ, таковы итоги мониторинга, проведённого общественниками в последние несколько месяцев. Письма с просьбой принять срочные меры и привести мемориалы в порядок главам муниципальных образований уже направлены. В целом, отмечают активисты, состояние большинства мемориалов удовлетворительное.

«Одной из выявленных проблем стала ситуация на мемориале «Сопка Героев» в Крымском районе, где в течение четырёх лет властями не был установлен памятник на могиле летчика лейтенанта Николая Кузьменко. О его захоронении в течение нескольких лет говорил только деревянный крест и холм земли», — отметил эксперт ОНФ Александр Шепелев.

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Историческая справедливость была восстановлена только в 2016 году после обращения общественников к властям Крымского района. 17 сентября, в годовщину освобождения района, на месте захоронения праха лётчика-героя появилась гранитная мемориальная плита.

Добавим, что на сегодняшний день в Краснодарском крае существует 269 мемориалов. Из них 77 мемориалов — «Вечный огонь» и 192 — «Огонь памяти». По данным региональных властей, в 2015 году в регионе насчитывался 261 памятник с чашей священного пламени, из них 222 были отнесены к объектам культурного наследия. Самые известные кубанские мемориалы с Вечным огнём расположены на площади Памяти Героев в Краснодаре, на Площади Героев в Новороссийске, а также в Туапсе, Сочи, Крымске, Анапе, Ейске, Геленджике, Курганинске, Усть-Лабинске.

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В 2017 году в канун Дня Победы сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар» провели техническое обслуживание газового оборудования Вечных огней в 92 населенных пунктах Кубани.

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На Кубани девушка использовала Вечный огонь вместо зажигалки для кальяна

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года прокуратура обязала администрацию города Туапсе обеспечить круглосуточное и бесперебойное функционирование Вечного огня у мемориала Неизвестному Солдату на Горке Героев. Как выяснилось, огонь здесь горел с перебоями, хотя, согласно документам по исполнению государственного контракта, никаких претензий к фирме, обеспечивающей мемориал газом, у чиновников не было.

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