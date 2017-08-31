Владивосток, 31 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В Приморском крае компания «Приморские электрические сети» (филиал «Дальневосточной распределительной компании») ведёт строительство электросетей для резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский», сообщает 31 августа пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Energygaz.ru ЛЭП

Энергокомпания ведёт строительство трёх линий электропередач 35−110 кВ, распределительной сети 10 кВ и четырёх высоковольтных подстанций, суммарная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт.

Читайте также: Резиденты ТОР и СПВ держат курс на импортозамещение

Сообщается, что в настоящее время строительство на площадках ЛЭП «Агрокомплекс-Дубки-Ленинское», которые свяжут три новые высоковольтные подстанции, и «Заходы на ПС Ключи» выполнены более чем на 70%.

«Реализация проекта ТОР позволит развивать электросетевую инфраструктуру центрального Приморья, где масштабного строительства энергообъектов не велось более 20 лет», — сообщили в ведомстве.

Кроме того новая электросетевая инфраструктура создаст условия для подключения новых потребителей, в том числе крупных предприятий, а также увеличит надежность поставки электричества существующим потребителям.

Как сообщало ИА REGNUM, основным назначением земель территорий опережающего социально-экономического развития «Михайловский» в Приморском крае является реализация агропромышленных инвестиционных проектов.

Читайте также: Названы приоритеты работы ТОР «Михайловский» в Приморье

На сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока от резидентов ТОР «Михайловский» поступило 17 заявок для реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 65 млрд рублей и перспективой создания около четырёх тысяч рабочих мест. Всего резидентами данной ТОР являются семь компаний с объёмом инвестиций более 45 млрд рублей.