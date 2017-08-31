Екатеринбург, 31 августа, 2017, 07:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 7 по 10 сентября пройдёт первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья — «Увидеть ценность каждого Россия-Екатеринбург 2017». Тем не менее поучаствовать в нём смогут далеко не все желающие, так как инвалидам пришлось столкнуться с рядом «ограничений», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Проспект Ленина в Екатеринбурге

Так, для участия в конгрессе организаторы просят желающих заполнить заявку и заплатить за три дня участия с проживанием сумму равную ежемесячной пенсии российского гражданина — 15 тыс. рублей. Местным гражданам с ограниченными возможностями, или тем, у кого есть знакомые или родственники, которые примут на время конгресса, тоже придётся раскошелиться. Стоимость участия без проживания составит 7,5 тыс. рублей. Для инвалидов других государств участие в форуме обойдётся в 200 евро.

Алексей Банников Храм-на-крови

По мнению ряда представителей общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями, именно «финансовый вопрос» может сделать невозможным участие в конгрессе даже для инвалидов из Екатеринбурга. Ещё в начале года они обратились к правозащитникам, которые направили письма в различные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру и ООН, но ситуация так и не изменилась.

«Я разговаривал с некоторыми людьми, которые ждали этого конгресса, но увидев цифры, отказались от участия в этом международном форуме. Просто-напросто многим из них, заплатив эту сумму, не на что было бы жить целый месяц», — прокомментировал ситуацию блогер из Екатеринбурга.

Другой проблемой может стать «недоступность среды» для инвалидов-колясочников. Так, одна из жительниц Екатеринбурга, чья дочь является инвалидом и перемещается в коляске с помощью матери, вместе с журналистами местного издания устроили своеобразный тест городских объектов на доступность. Выяснилось, что на лестницах, ведущих к Храму-на-крови, пандусы не установлены, у здания Главпочтамта они не были предусмотрены, а кнопка вызова персонала с улицы отсутствует, а вот по установленному на подземном переходе у Плотинки пандусу, чтобы подняться требуется недюжинная сила, а спускаться и вовсе опасно, и женщине пришлось обратиться за помощью к прохожим, сообщает издание «Новый день».

Отметим, что для инвалидов-колясочников может стать проблемным передвижение по тротуарам проспекта Ленина, которые до сих пор ремонтируются. Ранее в мэрии Екатеринбурга попросили подрядчиков завершить работы ко Дню города, который отмечался 19 августа. Однако работы не были завершены тогда и продолжаются по сей день.

Сайт организаторов мероприятия Стоимость участия на съезде инвалидов в Екатеринбурге

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Напомним, что согласно подписанному в начале года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым постановлению правительства в 2017 году на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов из федерального и областного бюджетов направлено 447,7 млн рублей.

Программа по реализации мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов реализуется с 2014 года. За предыдущие три года из федерального бюджета и областной казны было выделено в общей сложности 612 млн рублей.

Как ранее сообщили в департаменте информационной политики губернатора, по словам Евгения Куйвашева, бережное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья — это признак духовного и нравственного благополучия общества. Поэтому для областных властей защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение достойных условий жизни для людей с ограниченными возможностями являются одними из приоритетных направлений работы.