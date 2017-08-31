Россия заставила Польшу нервничать, Киев – обезуметь: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Большой потенциал: сотрудничество России и США возможно;
- Возможен ли диалог: Макрон сравнил позиции России и Франции по Украине;
- Польша нервничает: Варшава беспокоится из-за российско-немецких газовых проектов;
- Болезненное восприятие: в Киеве назвали слова Юнкера об Украине пропагандой Кремля;
- Не агрессия, а война: российскую журналистку депортировали из Киева.