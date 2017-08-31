Вашингтон, 31 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Показания перед жюри в американском сенате дал «гражданин США, сохранивший паспорт РФ», Ринат Ахметшин, присутствовавший на встрече Дональда Трампа — младшего, сына американского президента, с российским юристом Натальей Весельницкой, пишет газета Financial Times.

Max Goldberg Дональд Трамп — младший

Уточняется, что Ахметшин является бывшим сотрудником организации Human Rights Accountability. Его допрос состоялся 11 августа, причем показания российско-американский гражданин давал в течение нескольких часов. Большое жюри созвано спецпрокурором США Робертом Мюллером.

По окончании беседы Ахметшин отказался комментировать ее содержание СМИ.

Напомним, встреча сына президента США Дональда Трампа и Весельницкой состоялась 9 июня минувшего года, то есть в ходе предвыборной кампании. Когда об этой встрече узнали СМИ, официально было объявлено, что переговоры якобы посвящались восстановлению возможности усыновления американцами детей из России.

Позже появилась информация, что темой встречи должна была стать компрометирующая информация о Хиллари Клинтон — оппоненте Трампа на выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что Дональд Трамп — младший согласился дать показания в сенате, но строго за закрытыми дверями.