Якутск, 31 августа, 2017, 04:11 — ИА Регнум. В Якутии ищут компанию, которая займётся разработкой концепции развития малой авиации для республики. За её услуги «Полярные авиалинии» готовы заплатить 2,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На сайте госзакупок проходит соответствующий запрос предложений.

Kghusker Самолёт малой авиации

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Согласившаяся сформировать концепцию компания должна будет проанализировать деятельность и текущее состояние малой авиации за рубежом и в регионах РФ, их роль в экономике и социальной сфере, выявить основные проблемы развития этого направления в Якутии, оценить инфраструктуру, доступность и приемлемость цен на услуги по обеспечению полётов в республике (аэродромное и аэропортовое обслуживание, организация использования воздушного транспорта, метеобеспечение полетов, авиатопливообеспечение), а затем разработать основные положения построения концепции с учётом роли малой авиации в развитии экономики и социальной сферы Якутии.

В список задач также входит определение основных этапов реализации концепции и мер по развитию малой авиации, включая формирование материально-технической базы (парка воздушных судов и наземной инфраструктуры), разработку предложений по совершенствованию механизмов государственного регулирования и финансирования (в том числе в рамках проектов государственно-частного партнерства), обеспечение авиационной безопасности и совершенствование подготовки лётно-технического персонала. От исполнителя также ждут прогноза по развитию малой авиации в регионе.

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Речь в концепции будет идти как о коммерческой малой авиации, осуществляющей транспортные услуги (по перевозке пассажиров и багажа), так и о самолётах специального применения для различных отраслей экономики республики. Интересует «Полярные авиалинии» также некоммерческие перелёты в спортивных, учебных, туристических, корпоративных и личных целях.

Необходимость развивать малую авиацию в республике аргументируется тем, что территория Якутии огромна, плотность населения — низкая, климат — суровый, а наземная транспортная инфраструктура практически отсутствует.

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«90% территории не имеет круглогодичной транспортной доступности, что делает социальную сферу и экономику региона чрезвычайно зависимыми от авиационного сообщения. В свою очередь низкая плотность населения не обеспечивает экономическую эффективность и окупаемость создания на территории Республики новых крупных авиатранспортных узлов и широкое использование современного крупногабаритного авиапарка, что определяет необходимость интенсивного развития малой авиации в регионе», — говорится в документации закупки.

Текущих возможностей перелётов на небольших воздушных судах республике не хватает, и этим объясняется актуальность разработки концепции. Предполагается, что проблемные вопросы в секторе малой авиации она поможет решить.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении решить проблемы транспортной доступности развитием малой авиации власти Якутии говорят с 2015 года, но пока ситуация в этой сфере не улучшилась и остаётся сложной.

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«Необходимого количества самолётов как АН-24 в республике уже почти не осталось, а потому другого варианта выхода из ситуации, кроме развития легкомоторной малой авиации, нет», — констатировал экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин.

Бывший депутат, экс-президент «Саханефтегаза» Афанасий Максимов высказывал мнение, что начинать решать проблему дороговизны перемещения якутян по своей республике нужно со снижения цен на аэропортовое обслуживание.

Напомним, стоимость перелётов по маршруту населённые пункты республики — Якутск варьируется от 10 до 30 тыс. рублей в одну сторону, и без субсидирования эти авиабилеты жителям республики просто не по карману.

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