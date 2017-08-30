Италия, 31 августа, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Российские спортивные гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали четыре медали в первый день соревнований чемпионата мира по художественной гимнастике, который стартовал сегодня, 31 августа, в итальянском Пезаро.

Mil.ru Художественная гимнастика

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и серебро в турнире в упражнениях с мячом.

Её сестра Арина стала первой в упражнениях с мячом и стала второй в упражнениях с обручем.

Напомним, 19-летние Дина и Арина являются дебютантками чемпионатов мира по художественной гимнастике.