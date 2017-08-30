Российские гимнастки завоевали в первый день чемпионата мира четыре медали
Италия, 31 августа, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Российские спортивные гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали четыре медали в первый день соревнований чемпионата мира по художественной гимнастике, который стартовал сегодня, 31 августа, в итальянском Пезаро.
Mil.ru
Художественная гимнастика
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и серебро в турнире в упражнениях с мячом.
Её сестра Арина стала первой в упражнениях с мячом и стала второй в упражнениях с обручем.
Напомним, 19-летние Дина и Арина являются дебютантками чемпионатов мира по художественной гимнастике.