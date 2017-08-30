Вашингтон, 30 августа, 2017, 23:51 — ИА Регнум. В городе Йонкерс, штат Нью-Йорк (США) неизвестные уничтожили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает местный телеканал News 12.

Христофор Колумб

Сообщается, что установленный в парке гипсовый покрытой медью бюст Колумба сбили с пьедестала и он разбился на две части. Один кусок статуи был найден под пьедесталом, другой — на соседнем холме.

Глава местный полиции Чарльз Гарднер пообещал провести расследование.

«На данный момент это, вероятно, криминальные шалости детей. Но мы намерены провести подробное расследование и посмотрим, что обнаружим», — сказал страж порядка.

Стоит отметить, что американские леваки добиваются уничтожения памятников Колумбу на территории США на том основании, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду коренного индейского населения.

Уже не один памятник Колумбу на северо-востоке США был осквернён. Дошло до того, что мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил о планах убрать установленный в городе памятник Колумбу. Однако, на волне критики он переменил решение и распорядился добавить к памятнику табличку с политкорректным объяснением исторического контекста.

Снос памятников Колумбу является частью кампании американских леваков по пересмотру истории. В частности, в последние месяцы был снесён ряд памятников деятелям Конфедерации, которая проиграла гражданскую войну в США.