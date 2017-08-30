Москва, 30 августа, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Начальник финансово-экономического департамента компании «Газпром» Александр Иванников заявил, что санкции США против России никак не помешают реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 30 августа, пишут «Известия».

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

"Сейчас прикладываются все усилия, чтобы получить устраивающие нас и партнеров разъяснения, которые не помешают строительству газопровода «Северный поток — 2», — сказал Иванников.

Он подчеркнул, что даже если будут видны риски, превышающие экономическую выгоду партнеров, проект будет реализован при любом разъяснении юристов, OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение минфина США) и прочих структур.

Напомним, Конгресс США принял законопроект, который вынужден был подписать президент Дональд Трамп, позволяющий ввести новые санкции против Российской Федерации.

Данный закон, в частности, предполагает наложение санкций на лиц, вкладывающих в строительство российских трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

Власти США открыто заявляют, что всеми доступными им способами будут противодействовать газопроводу «Северный поток — 2». В Евросоюзе считают, что новые антироссийские санкции США направлены на то, чтобы недобросовестным образом устранить российские энергетические компании с евросоюзного газового рынка и занять его самим.