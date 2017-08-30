Варшава, 30 августа, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Ничто так сильно не мешает развитию энергетики Польши, как ее собственное правительство. Поэтому обвинения Варшавы в том, что российско-немецкое сотрудничество в сфере газовых проектов — это угроза для Польши, не имеет под собой оснований. Об этом сегодня, 30 августа, в интервью ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора по газовым проектам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Nord-stream.com Сварка труб газопровода «Северный поток»

Таким образом он прокомментировал сегодняшнее заявление представителя правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что совместные российско-немецкие проекты усиливают влияние Москвы, которая использует энергетику как политический инструмент. По мнению Наимского, работа «Газпрома» с ФРГ направлена на то, чтобы «укрепить доминирование» компании на энергетических рынках.

Председатель также отметил, что российско-немецкое сотрудничество в газовой сфере — «это стратегическая конкуренция» для Польши, и она намерена с этим бороться. Например, за счет терминала сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию, а также за счет строительства газовых интерконнекторов с разными странами региона.

Алексей Гривач напомнил, что «Северный поток» — это не российско-немецкий проект, а российско-европейский. Он был реализован широким консорциумом, в который вошли все компании и участвуют до сих пор. Среди компаний, которые строили и морской участок газопровода, и среди компаний, которые инвестировали в развитие проекта на территории самого Евросоюза — Германии, Чехии — было очень большое количество европейских.

Реализацией «Северного потока-2» занимаются не только немецкие компании. Это и австрийская OMV, нидерландско-британская Shell, французская ENGIE. Инфраструктура за земле организуется европейскими компаниями-операторами газотранспортной сети, которые сертифицированы ЕК и агентством европейских энергетических регуляторов, и операторами независимых газотранспортных сетей. Поэтому говорить о том, что это российско-немецкий проект, было некорректно, отмечает эксперт.

По его словам, то, что осуществляется транзит через территорию Германии, вполне логично. Германия — крупнейший потребитель газа в Евросоюзе, надежный партнер с хорошо развитой сетью, который «не ставит политические вопросы во главу угла в реализации экономических проектов, в отличие от Польши».

«Что касается практической стороны дела, интересам Польши в сфере транзита российского газа и других стран ЕС больше всего мешает позиция самой Польши и действия польского правительства, — рассуждает аналитик, — В частности, польское правительство некоторое время назад заблокировало подписание нового транзитного договора о транспортировке российского газа в направлении Германии и Италии (Ямал-Европа), который должен был действовать до 2043 года».

Причем этот договор бы одобрен на европейском уровне. Российская сторона готова была продлевать транзит, что защитило бы интересы на долгосрочную перспективу. Теперь это значит, что Россия отказывается от польского транзита.

«Это эффективный транзит: он загружен полностью сейчас. Россия инвестировала деньги в его развитие. Естественно, если не будет возможности продолжать этот транзит, например, потому что поляки не подписали договор, то здесь обвинять Россию или Германию в том, что поляки сами себе готовы отморозить уши, наверное, это очень ангажировано», — подчеркнул заявил заместитель генерального директора по газовым проектам в ФНЭБ.

Польша также напирает на то, что привлекает других поставщиков, чтобы сократить или полностью отказаться от поставок российского газа. Гривач отметил, что такой сценарий крайне маловероятен, «если не брать в расчет какие-то крайние и неразумные политические действия со стороны Польши». Терминал в Свиноуйсьце заработал в прошлом году, и надо было бы ожидать, что потребность в российском газе в Польше сократится. Однако этого не произошло.

«Но так хотела Польша освободиться от зависимости, если верить ее официальным лицам, что они позволили во что бы то не стало загрузить по максимум этот терминал, получить как можно больше газа и сократить поставки российского. Но в прошлом году Польша поставила рекорд по импорту российского газа.

Можно построить трубу из Норвегии, чтобы поставлять норвежский газ, особенно после 2020 года, учитывая их состояние ресурсной базы, им надо столько же газа не поставить в Западную Европу. Это довольное странное будет решение, если Польша заплатит Норвегии больше, чем им платят британцы», — заключил эксперт.