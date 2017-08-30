Бишкек, 30 августа, 2017, 19:01 — ИА Регнум. «Есть люди, которые хотят сделать коммерческий «комок» из Киргизии, хотят зарабатывать на ее ресурсах, на трагедии людей. Этого не будет», — заявил президент Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии открытия главного корпуса новых энергоблоков Бишкекской ТЭЦ, передает пресс-служба главы государства.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

По словам киргизстанского лидера, некоторые политики пытаются сделать все, чтобы следующим президентом «не стал человек, который продолжит путь Атамбаева». «Мы с таким трудом, с такими лишениями, жертвами нашли этот путь. Но есть те, кто хочет прежних порядков», — сказал он.

Также Алмазбек Атамбаев отметил, что сейчас эти же силы пытаются дестабилизировать ситуацию в Киргизии, распуская слухи о том, что действующие власти применяют административный ресурс для победы их кандидата на предстоящих президентских выборах.

«Надо бояться не административного, а финансового ресурса Я хочу напомнить, что я до 1 декабря президент этой страны и мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться привести снова нашу страну к смуте, очень жестко наказать. Тем более, когда меня поддерживает народ», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии должны состояться 15 октября 2017 года. В ЦИК республики подали заявления 59 претендентов на кресло главы государства. Из них 9 самостоятельно отозвали свои кандидатуры, а еще 17 были отстранены от дальнейшего участия в предвыборной гонке по различным вполне объективным причинам, в том числе 5 ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или имеющих непогашенную судимость.

На высшую государственную должность претендуют три экс-премьер-министра и ряд бывших членов правительства, депутаты и иные профессиональные политики, представители НПО-сектора и гражданские активисты, бизнесмены, пенсионеры и безработные граждане. Кандидатом от партии власти («Социал-демократической партии Кыргызстана», СДПК — прим. ИА REGNUM ) стал Сооронбай Жээнбеков, добровольно покинувший пост главы правительства Киргизии неделю назад.