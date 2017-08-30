Дыра в нижегородском облбюджете составляет 2 млрд рублей
Нижний Новгород, 30 августа, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Дефицит консолидированного бюджета Нижегородской области по итогам первого полугодия 2017 года составил 2 млрд рублей. Об этом 30 августа на заседании областного правительства заявила глава регионального Минфина Ольга Сулима.
По ее словам, доходы консолидированного бюджета составили 82 млрд рублей, расходы — 84 млрд рублей.
Доходы областного бюджета получены в объеме 68,3 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы — в объеме 56,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы областного бюджета выросли на 7 млрд рублей (11,5%).
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Расходы областного бюджета составили 70,1 млрд рублей, из которых 47,1 млрд рублей (67%) направлено на социальную сферу. Их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4 млрд рублей (6,7%).
Глава Минфина склонна считать возникший дефицит областного бюджета техническим.
«Дефицит областного бюджета — технический. Если не учитывать расходы за счет остатков с прошлого года, а это 3,7 млрд рублей, то бюджет 2017 года за первое полугодие у нас исполнен с профицитом 1,9 млрд рублей», — заявила Сулима.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным/
Тогда часть депутатов областного Заксобрания заявляли, что профицитный бюджет является техническим и нужен только для того, чтобы позволить региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство намерено заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.
Уже в марте 2017 года бюджет Нижегородской области перестал быть профицитным. После внесения изменений, одобренных областным Заксобранием 30 марта 2017 года, дефицит бюджета сразу перевалил за 2 млрд рублей.