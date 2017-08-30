Москва, 30 августа, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 сентября отправится в Китай, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпинь перед началом заседания круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь». Май 2017 года

В ходе своей поездки в КНР Владимир Путин намерен встретиться с целом рядом представителей руководства страны. Полный список встреч президента пока не раскрывается, но Дмитрий Песков подчеркнул, что поездка российского президента в Китай будет «большой».

По окончании своего визита в КНР Владимир Путин намерен принять участие в Восточном экономическом форуме, который также будет насыщен контактами в сфере международного взаимодействия.

Стоит отметить, что визит Владимира Путина в Китай произойдет на фоне очередного обострения ситуации вокруг Кореи, связанного с новыми ракетными испытаниями КНДР и резкими заявлениями руководства США в адрес Пхеньяна.