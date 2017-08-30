Владимир, 30 августа, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Средняя зарплата врачей во Владимирской области, по данным на 1 августа 2017 года, составила 44 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. Чиновники уверены, что к 1 октября 2017 года смогут выполнить указы президента в этой части. При этом сами врачи заявляют о том, что ради исполнения указов им приходится брать по две — три ставки и работать почти без отдыха.

Операционная

По данным департамента здравоохранения региона, 44 тысячи рублей получают только врачи. Доходы медицинских работников среднего звена составляют в среднем 23 тысячи рублей, младший медицинский персонал получает 19,5 тысячи рублей в месяц. В среднем доход медработников равняется 28,7 тыс. рублей в месяц. Эти цифры немного отличаются от тех, которыми оперирует Владимирстат. По данным ведомства, за первое полугодие 2017 года средняя зарплата медицинских и социальных работников составила 24,4 тысячи рублей, что составляет 92,6% от средней зарплаты по региону. Однако несоответствие можно объяснить зарплатами соцработников, которые обычно меньше, чем оклад врачей.

Между тем, по данным председателя областной организации профсоюзов Светланы Солохиной, рост зарплат медработников был зафиксирован только в первом квартале 2017 года. Во втором квартале суммы немного уменьшились.

«Заработная плата работников дифференцирована в зависимости от квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже среднего значения. Соответственно, у тех работников, которые выполняют больший объем работы, уровень заработной платы выше», — отмечают в пресс-службе департамента.

Принцип «кто как работает, тот так и ест» давно вызывает возмущение врачей. Так, в июле 2017 года прошла конференция о взаимоотношениях медиков и пациентов. Уставшие от вечных претензий врачи высказали тогда всё, что накипело. К примеру, главный врач Судогодской районной больницы Анатолий Уколов заявил, что цена выполнения майских указов президента — отсутствие отдыха у врачей. Для того, чтобы получать деньги, на которые можно жить, медики вынуждены брать на себя по две, а то и три ставки.

«Сейчас если два человека придут и скажут, что требуют соблюдения трудового законодательства и будут работать на ставку, то я напишу заявление по собственному. Я не смогу работать, потому что сегодня он, отработав у меня две смены здесь, еще вечером выходит на дежурство. Нервы на пределе, естественно, что они срываются, естественно, что у них накал», — сказал тогда главный врач.

При этом он заявил, что в районе дефицит медицинских кадров составляет 45%. Из работающих врачей 55%-60% — люди, которым уже за 70 лет.

ИА REGNUM напоминает, что за последнее время во Владимирской области было сразу несколько скандалов, связанных с врачами и пациентами. Так, самым громким стала смерть роженицы, которая сначала впала в кому, а потом скончалась. Супруг женщины заявил о том, что имела место врачебная ошибка. По факту было возбуждено уголовное дело. После история привела к проверке больниц Генпрокуратурой. Выяснилось, в частности, что в регионе при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица.

Спустя некоторое время стали известны итоги плановой проверки. Здесь нарушения были описаны на нескольких десятках страниц. Среди прочего были выявлены нарушения при проведении госзакупок. В частности, прокуроры сделали вывод, что департамент самоустранился от контроля закупок. Так, больницы самостоятельно увеличивают сроки поставки лекарств, а также меняют качественные характеристики закупаемых товаров.

Между тем все нарушения и представления прокуратуры фактически не привели к каким-то серьезным изменениям в системе здравоохранения региона. Губернатор Светлана Орлова предпочла обвинить во всем оппозицию.

«Я еще год назад предупредила, что оппозиция будет раскручивать здравоохранение. Я Кирюхину так и сказала, что должны отвечать главврачи. Вы хоть что можете повесить на Кирюхина — что сын у него работает, а что ему, на лугу что ли сидеть, он что, виноват, что жена у него знаменитый доктор и квалификацию свою повысила. Дальше что?» — сказала тогда Светлана Орлова.