Москва, 30 августа, 2017, 16:34 — ИА Регнум. С 4 сентября 2017 года около 24 станций метрополитена Москвы стартует кампания по вакцинации. Как заявил заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин на пресс-конференции 30 августа, вакцинация доступна для жителей столицы и работающих в столице граждан. Она проходит на бесплатной основе и доступна для лиц, достигших 18 лет, с их письменного согласия. Для детей будут организованы специальные пункты в дошкольных учреждениях, где данная вакцина также будет предлагаться бесплатно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Врач-терапевт Вусала Адыгезалова у мобильного прививочного пункта

«Дети — это особый приоритет департамента здравоохранения, для детей у нас будет организована доступная система, в ходе которой родители могут либо привести ребенка в детскую поликлинику, и им будет проведена бесплатная вакцинация, либо это будет проводиться в детских школьных и дошкольных организациях также на бесплатной основе по специальному графику», — пояснил Погонин.

Он также призвал всех желающих пройти бесплатную вакцинацию в организациях департамента здравоохранения.

По словам первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, в 2016 году инициаторы кампании по мобильной вакцинации с тревогой думали о том, как отнесутся к подобной прививочной кампании, но опыт оказался успешным.

«Огромная благодарность медицинским работникам, которые с достоинством и честью проводили свою работу в прошлом году, не было ни одного случая осложнения», — подчеркнул он.

Добавим, с 11 сентября 2017 года мобильные пункты откроются также около двух станций МЦК — Площади Гагарина и Владыкино. Все пункты будут работать ежедневно с 4 сентября до 29 октября с 08.00 до 20.00 в будние дни, с 09.00 до 18.00 по субботам, с 09.00 по 16.00 по воскресеньям. В мобильной вакцинации будут задействованы более 100 медицинских работников из 20 медицинских учреждений города. 15 специально оборудованных санитарных машин будут работать около входа на 24 станции Московского метрополитена и на 2 станциях МЦК.