Москва, 30 августа, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Людей в Адыгее беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Об этом сегодня, 30 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым

«Вы как бывший премьер не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это Ваше внимание: «крыша течёт в классах, грибок» — и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок — «всё лежит на плечах родителей»; «в школе нет спортзала, нет даже туалета» и так далее», — перечислил президент.

«Надо, конечно, на качество школьных зданий и вообще школьной инфраструктуры обратить особое внимание. Это не случайная информация», — отметил Путин.

Ещё на одну проблему обратил внимание президент. «Она, в принципе, характерна для всех субъектов. Много нерешённых проблем в области здравоохранения, но одно из этих обращений всё-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам», — сказал он.

«Граждане пишут о какой-то новой «услуге»: продаже койко-мест в стационарах, то есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь, и место тебе находят», — уточнил Путин.

«Уже не говорю про другие вопросы. Их много, они, естественно, для граждан острые, болезненные. Понятно, что обращаются на «Прямую линию», пишут и дозваниваются те, кто сталкивается с проблемами», — отметил глава государства.

«Пожалуйста, надо повнимательнее. Надо провести соответствующие проверки и с этим поразбираться», — попросил он врио губернатора Адыгеи Мурата Кумпилова и уже традиционно передал ему знаменитую «зеленую» папку.

В свою очередь Кумпилов поблагодарил президента за назначение. «Вы назначили меня исполняющим обязанности главы Республики Адыгея — хотелось бы поблагодарить за доверие, и всё сделаем для того, чтобы оправдать высокое доверие», — заявил врио губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM , после «Прямой линии с президентом РФ», которая состоялась 15 июня 2017 года, Владимир Путин встречается с главами регионов, жители которых позвонили или написали на прямую линию. Президент выдает руководителям «зеленую» папку с жалобами и вопросами жителей тех регионов России, откуда поступили сигналы.

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Напомним, временно исполняющим обязанности Адыгеи Мурат Кумпилов, ранее занимавший пост председателя парламента республики, был назначен 12 января 2017 года после отставки с поста главы республики Аслана Тхакушинова. В сентябре 2017 года на сессии Государственного Совета-Хасэ республики в единый день голосования 10 сентября депутаты изберут нового главу республики. Рассматривать народные избранники будут три кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Это председатель комитета парламента Адыгеи по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода, гендиректор ОАО «Зарем» Шамсудин Пшизов и нынешний руководитель республики — исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов.

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