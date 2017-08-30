Чебоксары, 30 августа, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В столице Чувашии депутаты планируют внести очередные изменения в устав Чебоксар. В частности, парламентарии предложили изменить сроки избрания главы города в случае его досрочной отставки и закрепить право возложения временного исполнения обязанностей на одного из заместителей. Кроме того, дополняется раздел о встречах депутата с избирателями. Соответствующий проект документа выставлен на публичное обсуждение, которое назначено на 19 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru 29 августа 2017 года. Заседание депутатского корпуса Чебоксар

В Чувашии не могут разобраться, кому отдать политическую власть в Чебоксарах, город остаётся обезглавленным более двух месяцев. Напомним, предыдущая глава Чебоксар досрочно ушла в отставку 20 июня в связи с возбуждением нескольких уголовных дел — в настоящее время экс-председатель городского парламента находится под домашним арестом, расследование продолжается.

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После досрочной отставки выяснилось, что депутатский регламент и устав Чебоксар противоречат федеральному закону в части сроков избрания руководителя муниципалитета: первые два документа предполагают проведение выборов в течение двух месяцев, в то время как законом отводится не более шести месяцев. Теперь планируется привести местные нормативно-правовые акты в соответствие с федеральным законом. В частности, предлагается внести в устав Чебоксар следующее дополнение:

«При досрочном прекращении полномочий главы города Чебоксары либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из заместителей, назначенный решением Чебоксарского городского собрания депутатов. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Чебоксары избрание главы осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Чебоксарского городского собрания депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы города Чебоксары осуществляется на первом заседании вновь избранного Чебоксарского городского собрания депутатов».

Судя по всему, избрание главы Чебоксар состоится не ранее 26 сентября — на эту дату назначено очередное заседание депутатского корпуса. Накануне, 19 сентября, состоятся публичные слушания по проекту изменения устава столицы Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разное время назывались разные фамилии на пост главы Чебоксар. Так, место главы Чебоксар прочили директору Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Петру Мишину, декану ЧГУ Евгению Кадышеву, гендиректору кондитерской корпорации «Смак» Владимиру Кузину, Николаю Владимирову. В настоящее время в кулуарах с новой силой поползли слухи об очередном претенденте на мэрское кресло: сейчас наиболее вероятным кандидатом называют самого богатого депутата Владислава Кригера, который на выборах в горсобрание выскочил как чёрт из табакерки.

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Отметим, что устав Чебоксар планируется дополнить статью о встречах депутатов с избирателями. В частности, уточняется, что они должны проводиться «в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

«Уведомление органов исполнительной власти Чувашской Республики или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. Администрация города Чебоксары определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — говорится в проекте документа.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями «в форме публичного мероприятия» влечет административную ответственность.

Напомним, осенью 2016 года были внесены изменения в устав города, касающиеся работы главы Чебоксар на непостоянной основе. Новый глава Чебоксар, которым в декабре стала Ирина Клементьева, стал работать бесплатно. В последний раз уставные изменения в этой части были сделаны в 2010 году под Леонида Черкесова (ныне депутат Госдумы), определив для главы столицы Чувашии зарплатную должность.

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