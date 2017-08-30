Москва, 30 августа, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Министерство образования РФ в ближайшее время примет решение о введении занятий по профессиональной ориентации школьников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 августа заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время Общероссийского родительского собрания.

Oprf.ru Профориентация школьников

«Мы сейчас очень серьёзно, я бы сказала, жестко, рассматриваем вопрос профориентации наших школьников. Это необходимо и в ближайшее время это найдёт своё решение, потому что это нужно делать», — заявила Васильева.

Васильева также напомнила о важности уроков труда в школах. Министр отметила, что каждая школа может организовывать программы по этому предмету так, как считают нужным руководство школы и родители.

Напомним, что Общероссийское родительское собрание состоялось 30 августа на площадке Центра образования N548 «Царицыно». На мероприятии министр образования и науки РФ Ольга Васильева объявила, что в 2017 году в первый класс пойдут 1,8 млн детей — на 100 тыс. больше, чем в прошлом году.