Абакан, 30 августа, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Власти российских регионов не забывают регулярно сообщать о работе над повышением доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Однако порой реальные проверки говорят об обратном, и доступная среда далеко не всегда оказывается доступной.

Onf.ru Доступная среда порой оказывается не столь доступной

Показательным можно назвать мониторинг доступной среды в столице Хакасии — городе Абакане. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Хакасии, народофронтовцы прошли вместе с инвалидами-колясочниками от порога их квартир до остановок общественного транспорта, поликлиники, общества инвалидов, управления социальной поддержки населения, рынка, аптеки, банка. Это, в общем-то, наиболее востребованные в повседневной жизни маршруты.

Комментируя итоги проверки, эксперт реготделения ОНФ Анатолий Слободин отметил, что в Абакане доступность зачастую остается условной, несмотря на то что на протяжении последних лет реализуется государственная программа «Доступная среда на 2011—2020 гг.».

Слободин рассказал, что у офисов одного из крупных банков России установлен электрический подъёмник для колясочников. Однако ни заехать, ни съехать с него самостоятельно для инвалида невозможно. В межрайонной поликлинике в Абакане, если даже колясочник попадёт внутрь помещения, далее первого этажа для него доступа нет, так как коляска не помещается в лифт. Возмущает тот факт, что туалеты в поликлинике находятся на втором этаже, а единственный туалет на первом этаже является служебным.

«Но с самым неприятным случаем «недоступности» в ходе нашего мониторинга мы столкнулись в хакасском отделении Всероссийского общества инвалидов. Кроме того, что в здание нет заезда для колясочников, нет кнопки вызова, высота ступеней в коридоре более 15 см», — подчеркнул Слободин.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент ИА REGNUM связался с председателем Абаканского городского общества инвалидов Алексеем Масловым. Он заверил, что инвалиды-колясочники могут без проблем попасть в здание, где располагается Хакасская республиканская организация «Всероссийского общества инвалидов». При этом он не отрицает, что кнопки вызова и пандуса там нет, однако, по его словам, организация располагается на цокольном этаже, и «речь идёт всего лишь об одной ступени, преодолеть которую инвалидам не представляет сложности даже на коляске».

«Более того, в офисе организации есть специальная раскладная аппарель, благодаря которой любой инвалид с любыми навыками использования коляски может проехать в здание без проблем», — уверяет Маслов.

В целом он отметил, что «не всегда общественные организации могут сами себя обеспечить доступностью в связи с нехваткой денег»:

«Думаю, это касается и других субъектах России, не только Хакасии».

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Республике Хакасия Юрий Седых в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, что вопросами доступной среды народофронтовцы занимаются уже не первый год и замечаний традиционно возникает очень много.

«Самая глобальная проблема состоит в том, что инвалиды-колясочники в помещениях не могут подняться выше второго этажа. Грузовых лифтов нет, а обычные — не приспособлены по ширине для коляски. Я уверен, что такая проблема существует не только в Хакасии. Лифтовое хозяйство у нас совершенно не приспособлено для передвижения инвалидов», — считает Седых.

Однако он подчеркнул, что проблемы доступности среды в регионе всё же решаются, в частности, очень многое сделано за последние два года:

«Например, у нас железнодорожный вокзал приобрел специальный подъёмник, чтобы инвалида можно было поднять в поезд».

Напомним, в преддверии нового учебного года власти региона сообщили о том, что в республике в восьми профессиональных образовательных организациях построены пандусы, в двух организациях обустроены санитарно-гигиенические помещения, во всех городских профессиональных образовательных организациях обустроены места парковки для инвалидов, сайты всех республиканских профессиональных образовательных организаций адаптированы для лиц с нарушениями зрения.

«Профессиональными образовательными организациями республики созданы паспорта доступности зданий, разработаны программы по обеспечению доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении на сайте правительства Хакасии.