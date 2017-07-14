Бюджет и реальность: что Москва предложит инвалиду на 650 млн рублей?

Москва, , 12:52 — REGNUM В учреждения департамента труда и социальной защиты Москвы обещают поставить современное оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако остаётся открытым вопрос, достаточно ли его будет для реальных нужд инвалидов. На регулярные бюджетные отчисления практически невозможно создать достойные условия для ребёнка с серьёзными ограничениями, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Совета РОО помощи детям с аутизмом «Контакт» Ольга Погонина. По её словам, важно также обратить внимание на специфику распределения средств исходя из диагнозов.

Например, в большинстве регионов установлены повышающие коэффициенты для детей с ограниченными возможностями, но не совсем понятно каким образом их рассчитывают.

«То есть если на обычного ребенка в Москве выделяется, например, 63 тысячи на начальной ступени образования, то на ребенка с адаптированной программой, если у него есть инвалидность, финансирование увеличивается в 2 или 3 раза. Но непонятно, откуда берутся такие круглые цифры, почему дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны получать именно тройной коэффициент, даже если его образовательные потребности не предполагают ничего особенного — он просто ходит с палочкой», — отметила Погонина.

При этом, по её словам, ребёнку, у которого есть эмоционально-волевые проблемы или детям с аутизмом нужно множество дополнительных услуг: они нуждаются в тьюторах, адаптации учебного материала, индивидуальном учебном плане.

«Явно эти коэффициенты в большинстве регионов принимались исходя не из нужд детей с ОВЗ, а из нужд возможностей», — подчеркнула она.

Отметим, ранее в департаменте города Москвы по конкурентной политике заявили о закупке через электронный аукцион более шести тысяч единиц оборудования и программного обеспечения для реабилитационно-образовательных учреждений.

По словам члена координационного совета НКО по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности ОП РФ Елены Багарадниковой, практика закупок для образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, показывает, что аукционы сильно ограничивают выбор и даже удорожают стоимость необходимого оборудования.

«Деньги доходят, но вопрос: на что они могут быть потрачены?» — подчеркнула Багарадникова.

По мнению Ольги Погониной, для детей с аутизмом нужны специфические приспособления: шумопоглощающие наушники, таймеры, коммуникаторы, а также оборудование для сенсорной разгрузки.

«По опыту нашей работы, в основном такое оборудование приобретается за счёт привлеченных средств (благотворителей, родителей), поскольку процедура закупки через государственные площадки крайне сложна и очень длительна», — отметила она.

Отметим, что в списке планируемого к поставке оборудования значатся: мобильная реабилитационная система (комната управления звуком), видеоувеличители, принтеры, адаптированные клавиатуры, системы приёма и передачи голоса на слуховые аппараты. В числе вспомогательных средств обучения — интерактивные столы, киоски, 3D ручки и принтеры, проекторы и экраны для больших учебных аудиторий. Кроме того, ещё 4,5 тысячи единиц оборудования — это технические и программные средства, обеспечивающие базовую инфраструктуру: планшеты и ноутбуки для учащихся и преподавателей, интерактивные панели, а также оборудование для организации беспроводной сети.

Добавим, согласно документации, необходимое оборудование будет поставлено в девять образовательных учреждений департамента труда и социальной защиты Москвы. Так, около 2,5 тысячи обучающихся и более 500 педагогов и воспитателей смогут воспользоваться приспособлениями для организации эффективного процесса обучения. Начальная стоимость контракта — 655,6 миллионов рублей.