Москва, 30 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Вопрос о возвращении профессиональной ориентации в школы рассматривается Минобрнауки РФ «очень серьезно», заявила на Общероссийском родительском собрании министр образования Ольга Васильева.

Oprf.ru Профориентация школьников

По ее словам, вопрос профориентации школьников рассматривается «жестко».

"Это необходимо. В ближайшее время мы найдём решение, потому что это надо делать», — сказала Васильева, добавив, что считает полезным советский опыт учебных комбинатов.

В советское время они являлись основной формой организации трудового обучения и профессиональной ориентации.

Ранее в январе Васильева заявила, что профориентация для старших классов необходима, она должна возвращаться в школы. Знакомить школьников с профессиями, которые востребованы в регионах, — история хорошая, и она есть почти во всех образовательных системах мира.

По её словам, «в стране активнее всего идет трудоустройство выпускников, имеющих профессии врача, педагога и инженера». В 2017 году на 100 школьников в российских вузах будет 57 бюджетных мест, 40% мест отданы техническим специальностям.