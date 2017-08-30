Хабаровск, 30 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края просят запретить промышленную рыбалку в реке Амур сроком на 8 лет. Активисты уверены, что в Амуре скоро совсем не останется рыбы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбалка

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Помимо запрета на промышленный лов, авторы обращения к президенту РФ Владимиру Путину требуют отдать исключительно местным рыболовам право снабжать рыбой весь ДФО.

«Низовья реки Амур перекрыты сетями узаконенного промышленного лова. Рыба, не попадая в реку для дальнейшего прохода в протоки и нереста, вылавливается полностью. Мы видим пустые водоемы, но мы видим и битком набитые рыбой фуры, которые ежедневно вывозят с Нижнего Амура», — говорится в тексте воззвания, адресованного президенту России.

2017 год полностью оправдал прогнозы ученых и выдался на редкость не рыбным. Настолько не рыбным, что ожидающие заветной рыбалки весь год местные жители чувствуют себя несчастными.

В СПВ Ванино, в Советской Гавани на рынках можно купить разве что навагу.

«Да мы эту навагу кошкам брали всегда! С начала лета — ни одной горбушки, ни одной кетинки, вообще ничего! Даже не пробовали свежую рыбу! Никогда такого не было еще, никогда!», — жалуются покупатели на рынке под одобрительные кивки грустных рыбаков.

Между тем, в 2015 году в Хабаровском крае уже вводился полный запрет на рыбалку сразу в двух реках — Тумнин и Амгунь. Такое решение было принято краевой комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб впервые. Оно связано с истощением нерестилищ лосося. На опустение нерестилищ повлияли аномально высокие температуры 2011 года, когда в реках наблюдалась массовая гибель рыбы.

2015 год, согласно прогнозам ученых, был малорыбным. Таким он и оказался в реальности. Зато 2016 год вознаградил рыбаков, подарив сказочные уловы, невиданные с начала XX века — рыбопромысловые предприятия Хабаровского края выловили 320 тысяч тонн рыбы и морских биоресурсов.

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Реку Тумнин, протекающую по территории Ванинского района Хабаровского края опустошили браконьеры. Река несколько лет подвергалась маловодности. Промышленного лова на реках Тумнин и Амгунь не было. Поэтому запрет коснулся только местного населения. Которое, понятно, радости по этому поводу не высказывало. Однако ученые были непреклонны: реки необходимо спасать.

Как сообщало ИА REGNUM, нерыбный 2017 год изрядно нервирует дальневосточников. На Сахалине экологи требуют спасать нерестилища, которые перегораживают рыбоводные заводы, а также убрать рыболовные станы из заказника «Северный» — памятника природы. На проблему уже обратило внимание правительство региона. В Хабаровском крае дешевую рыбу по программе «Доступная рыба» торговым сетям пришлось ждать почти месяц.