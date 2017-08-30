В правительстве Украины назвали максимальную пенсию граждан
Киев, 30 августа, 2017, 09:48 — ИА Регнум. 10,74 тыс. гривен (24,715 тыс. рублей) составляет максимальная пенсия на Украине, заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, сообщает 30 августа «Корреспондент.net».
По его словам, максимальная пенсия на Украине была установлена в 2011 году и с тех пор не превышалась. Таким образом, Шамбир ответил на вопрос журналистов о высоких пенсиях украинских судей.
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«У судей есть такая выплата, как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия», — сказал замминистра.
Напомним, средняя украинская пенсия, по данным министерства социальной политики Украины, составляет 1,89 тыс. гривен (4,35 тыс. рублей) на 1 июля 2017 года. Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что на Украине около 80% пенсионеров живут за чертой бедности.
Как сообщало ИА REGNUM, Киев планирует провести очередную реформу — пенсионную. Ее проведение является одним из главных условий для получения Украиной транша от Международного валютного фонда (МВФ).
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