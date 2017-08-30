Киев, 30 августа, 2017, 09:48 — ИА Регнум. 10,74 тыс. гривен (24,715 тыс. рублей) составляет максимальная пенсия на Украине, заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, сообщает 30 августа «Корреспондент.net».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, максимальная пенсия на Украине была установлена в 2011 году и с тех пор не превышалась. Таким образом, Шамбир ответил на вопрос журналистов о высоких пенсиях украинских судей.

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«У судей есть такая выплата, как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия», — сказал замминистра.

Напомним, средняя украинская пенсия, по данным министерства социальной политики Украины, составляет 1,89 тыс. гривен (4,35 тыс. рублей) на 1 июля 2017 года. Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что на Украине около 80% пенсионеров живут за чертой бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев планирует провести очередную реформу — пенсионную. Ее проведение является одним из главных условий для получения Украиной транша от Международного валютного фонда (МВФ).

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