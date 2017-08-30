Луганск, 30 августа, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Целенаправленными действиями Киева по срыву «школьного перемирия» назвал убийство депутатов народного совета ЛНР зампредседателя парламента республики Владислав Дейнего 30 августа в интервью газете «Известия».

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Как отметил Дейнего, 29 августа убиты два луганских депутата, и это сделано по приказу из Киева.

«Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины, — сказал он. — Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать «школьное перемирие».

Более того, как подчеркнул Эдуард Басурин, представитель оперативного командования ДНР, ВСУ начали атаковать Донбасс сразу же после объявления режима прекращения огня. Это сделано «не в традициях» перемирия, после заключения которого, как правило, тишину соблюдают не менее недели.

«На этот раз все иначе — сразу пострадал гражданский, один военный погиб», — заявил Басурин.

По его словам, Донбасс не реагирует на провокационные действия ВСУ.

«Мы не стараемся добиться результата силой», — подчеркнул он.

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Напомним, договоренность о «школьном перемирии» на линии разграничения в Донбассе начала действовать 25 августа. Решение было принято участниками Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Киев официально согласился на перемирие. Но из ДНР и ЛНР продолжают поступать сведения о нарушении режима тишины.

Напомним, по данным Григория Цевенко, замгенпрокурора ЛНР, в Каменнобродском районе Луганска в ночь на 27 августа произошло убийство двух депутатов народного совета.

29 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что режим тишины был нарушен ВСУ три раза в течение суток 28 августа. Украинская артиллерия обстреляла Калиновку, Лозовое и Красный Яр.