Минск, 29 августа, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинения белорусским журналистам — сторонникам Русского мира. Дмитрию Алимкину предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). Юрий Павловец обвиняется по двум составам — это ч.1 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч.3 ст.130 УК. Сергей Шиптенко аналогично обвиняется по таким же двум статьям — ч.1 ст.233 и ч.3 ст.130УК. Об этом 29 августа заявила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Постсоветская Белоруссия

«У данного уголовного дела есть и еще один фигурант — это Юрий Баранчик. В его отношении заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Мы знаем, что он находится на территории России. Документы розыскные направлялись в том числе и туда. Заочно ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 УК. И соответственно мера пресечения — заключение под стражу в случае задержания», — проинформировала Юлия Гончарова.

ИА REGNUM напоминает, что в результате грубо состряпанного дела на основании сфальсифицированных обвинений в декабре 2016 года были задержаны и заключены под стражу Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко — белорусские граждане, которые готовили материалы для ряда российских интернет-ресурсов и СМИ.

15 марта в Москве по запросу белорусской стороны был задержан Юрий Баранчик. 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об избрании Юрию Баранчику меры пресечения в виде заключения под стражу на основании отсутствия у белорусской стороны доказательств совершения вменяемого ему преступления.

ИА REGNUM неоднократно заявлял о том, что дело авторов агентства сфальсифицировано, а белорусские власти, потворствуя росту агрессивного национализма и русофобии в республике, аналогично тому, как это происходит на Украине с 2014 года, с декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников ИА REGNUM по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни, по которым им грозит до 12 лет заключения.