Москва, 29 августа, 2017, 22:05 — ИА Регнум. В эпидемическом сезоне 2017−2018 годов могут участиться летальные исходы гриппа H1N1 у жителей России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководство НИИ гриппа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

По мнению специалистов института, самым распространенным в России штаммом гриппа станет H1N1, который за время предыдущих эпидемий в России за последние восемь лет вызвал подавляющее большинство смертельных исходов этого заболевания.

Отмечается, что уровень смертности от гриппа может превысить показатели предыдущего эпидемического сезона.

НИИ гриппа предупреждает, что во время этих эпидемий самым высоким рискам будут подвержены пожилые люди, беременные женщины и люди с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Угроза заражения гриппом повышается для людей, активно использующих общественный транспорт, особенно в часы пик, когда наблюдается повышенное скопление людей в тесноте и повышенная влажность, что особенно комфортно для возбудителей ОРВИ.

Напомним, предыдущая эпидемия гриппа продолжалась в России до апреля 2017 года.