Москва, 29 августа, 2017, 21:22 — ИА Регнум. США намерены вновь занять лидирующее положение в мировом климатическом процессе. Об этом 29 августа заявил заместитель главного редактора по науке ИА REGNUM Андрей Сверчков на круглом столе, посвящённом обсуждению итогов Первого климатического форума городов России, который прошёл в Москве 21−22 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

«На сегодняшний день мы видим, что риски Парижского соглашения резко возросли. Просматривается понятный сценарий — иначе невозможно объяснить безумное финансирование геоинжиниринговых программ, которые есть у американцев сегодня, — это легализация и капитализация геоинжиниринговых услуг по ценам CO2-эквивалента как стратегическое направление их возвращения в Парижское соглашение, которое делает их лидером этого процесса и получателем главных выгод этого процесса. Потому что конкурировать с ними никто в таких масштабах не сможет», — заявил Сверчков.

По его словам, эти геоинжиниринговые разработки включают технологии, имитирующие активность вулканов, выбрасывающих аэрозоли в атмосферу, что позволяет увеличить её отражательную способность; проекты космических зеркал NASA и другие разработки. Сверчков отметил, что геоинжиниринг становится новым мейнстримом среди экологов, идеи такого рода активно пропагандируются уже в том числе в печати, СМИ и кинематографе.

«Эта истерика с тем, что сокращение выбросов ничего не решит, способствует привыканию к мысли о том, что без геоинжиниринга планету не спасти», — заявил Сверчков.

«Масштабы проектов финансирования следующего года — 100 млрд долларов. Америка берёт на себя функцию вулкана — спасать мир от глобального потепления. Масштабы совершенно невероятные», — констатировал он.

О новом векторе «экологической» политики Вашингтона свидетельствуют значительные политические перемены в США. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения, Республиканская партия, которая ранее заявляла, что не допустит введения в США углеродного налога (и в том числе поддержала Джорджа Буша, который вышел из Киотского протокола) — на сегодняшний день решила перехватить экологическую инициативу у демократов. К ней присоединилось большое количество учёных. В июне 2017 года они опубликовали меморандум о введении общего углеродного налога в США.

По мнению Сверчкова, в новых условиях Республиканская партия и все углеводородные компании «адаптировались» к климатическому процессу. Считается, что это главным образом произошло за счёт скупки газовых активов. А газ на сегодняшний момент, на текущем этапе Парижского соглашения, объявлен главным «спасителем» природы.

На этом фоне без каких-либо рациональных объяснений остаётся вопрос, который задают на протяжении нескольких лет: каким образом Парижское соглашение не учитывает главный парниковый газ планеты — водяной пар, на который приходится 80% парникового эффекта?

«Самый вопиющий пример — это безумные действия французов, которые продолжают устанавливать атомные блоки. Если начать пересчитывать антропогенный пар и его парниковый эффект, тогда самым парниковым топливом становится газ, и рушится стратегия замены угля на газ. И почивающие на лаврах французы, которые считают, что у них всё прекрасно, поскольку 70% электроэнергии у них производится на атомных станциях — уже оказываются не такими безобидными, как это кажется сейчас», — указал Сверчков.

Напомним, что 21—22 августа прошёл Первый климатический форум городов России. Работа Форума проходила два дня параллельно на семи площадках, на которых в общей сложности выступили больше 200 российских и зарубежных экспертов, политиков, чиновников, представителей бизнеса и экологических организаций. Согласия между выступающими не было ни по одному вопросу и проблеме, связанных с подготовкой России к ратификации Парижского соглашения.