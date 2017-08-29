Симферополь, 29 августа, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Под свежеустановленной железнодорожной аркой Крымского моста прошел первый корабль, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Most.life Железнодорожная арка Крымского моста

Первым кораблем, прошедшим под новой аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе, стал сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Чёрное.

Информцентр «Крымский мост» отмечает, что проходя под новой аркой, капитан сухогруза приветствовал мост и его строителей громким сигналом.

Сухогруз «Святитель Алексей» был первым среди почти 50 судов, следующих за ним в караване из Азовского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, строители завершили морскую операцию по установке железнодорожной арки Крымского моста в Керченском проливе.