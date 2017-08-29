Москва, 29 августа, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Генпрокуратура совместно с Рособрнадзором проведёт проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам состоявшегося 20 июля заседания Совета по межнациональным отношениям, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Заседание Совета по межнациональным отношениям

«Провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства, касающихся обеспечения прав граждан России на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации», — говорится в поручении.

О результате проверки главе государства должно быть доложено до 30 ноября 2017 года

Одновременно с этим Владимир Путин поручил руководителям высших исполнительных органов власти в регионах принять меры по доведению объёма изучения русского языка по основным общеобразовательным программам до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения учащимися русского языка как государственного.

Также в регионах должно быть обеспечено изучение по основным общеобразовательным программам языков из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе России, на добровольной основе по выбору родителей или иных законных представителей обучающихся.

Региональным органам власти рекомендовано обеспечить определение органами местного самоуправления должностных лиц, ответственных за реализацию государственной национальной политики на территориях муниципальных образований.

Доклады об исполнении поручений должны быть представлены до 1 декабря 2017 года.