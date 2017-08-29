Симферополь, 29 августа, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Геннадий Бахарев написал заявление об уходе с поста главы администрации Симферополя по состоянию здоровья. Об этом на своей странице в Facebook сообщил 29 августа общественности глава РК Сергей Аксёнов.

Пресс-служба Cовета министров Республики Крым Геннадий Бахарев (слева) с жителями Симферополя

«Только что глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Его обязанности пока будет исполнять заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации Симферополя Александрова Галина Викторовна», — пояснил руководитель региона.

По его словам, на внеочередной сессии городского совета, которая состоится 31 августа, депутаты согласуют его отставку.

Также отметим, что вслед за руководителем администрации города свои должности покидают его первый заместитель Александр Овдиенко и заместитель Юрий Тур.

Напомним, Геннадий Бахарев занимал свой пост с осени 2014 года. За время его работы общественность Симферополя неоднократно выступала за его отставку. Такая реакция, в первую очередь, была вызвана неудачной реконструкцией центра крымской столицы и хаотичной вырубкой деревьев в городе, в том числе и здоровых, вместо обычной обрезки. Помимо этого с именем чиновника постоянно связывали плохую организацию движения транспорта в городе, в результате чего Симферополь погряз в «пробках», некачественный ремонт дорог и слабую борьбу со стихийной торговлей.

При этом месяц назад на сайте «Активный Симферополь» Геннадий Бахарев с отрывом выиграл закрытое голосование среди жителей города, большинство которых якобы выступили против его увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава РК Сергей Аксёнов анонсировал новые отставки по итогам проверок, которые он проводил инкогнито во время своего отпуска.

28 августа стало известно, что заявления об отставке подали глава Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.