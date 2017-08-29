Чебоксары, 29 августа, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Неопределённость с кандидатурами на должность главы Чебоксар на два месяца затянула процесс избрания и перевела кадровый вопрос из публичной плоскости в мероприятие закрытое и анонимное. На очередном внеочередном заседании горсобрания оппозиция уведомила о старте неформальных выборов, призвав коллег принять участие в тайном рейтинговом голосовании. У кого какой политический вес и кого больше всех уважают в горсобрании, станет известно 6 сентября. А пока в кулуарах с новой силой поползли слухи об очередном претенденте на мэрское кресло: сейчас наиболее вероятным кандидатом называют самого богатого депутата Владислава Кригера, который и на выборах в горсобрание выскочил как чёрт из табакерки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Урна. Фото Дмитрия Евсеева

Сегодня, 29 августа, в Чебоксарах прошло внеочередное заседание депутатского корпуса. На рассмотрение двух заявленных вопросов ушло 15 минут, ещё столько же парламентарии обсуждали вопросы вне повестки дня. Оппозиция вновь поставила вопрос об избрании главы Чебоксар, сообщив о создании межфракционной группы и призвав принять участие в неформальном рейтинговом голосовании. В состав инициативной группы вошли депутаты от всех парламентских фракций — «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Урна начала пополняться первыми бюллетенями.

«Мы раздали депутатам бюллетени, где перечислены фамилии всех парламентариев. Вопрос очень простой: «Кого бы вы хотели видеть главой города Чебоксары?» И предлагается выбрать двух кандидатов. Таким образом мы хотим выяснить мнение всего депутатского корпуса, потому что нас никто не спрашивает, никто не интересуется нашим мнением — вместо этого идут подковёрные игры. Поэтому был живой спортивный интерес, а кого сами депутаты хотели бы видеть главой города и председателем Чебоксарского городского собрания, если бы депутаты могли свободно и открыто выбирать — такое тайное голосование, наподобие конклава в Ватикане, когда избирают папу Римского. Коллеги восприняли идею с энтузиазмом: когда урну принесли на заседание комитетов, депутаты с интересом совещались, отходили в сторонку, чтобы не было видно, за кого они галочки ставят», — сообщил ИА REGNUM лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев.

Урну планируют вскрыть 6 сентября — тогда же будут оглашены и результаты депутатского голосования.

Между тем в кулуарах называют имя очередного претендента на пост главы Чебоксар. Эту должность прочат самому богатому депутату столичного парламента, директору ООО «МЦ Медсервис» Владиславу Кригеру. Несмотря на то, что он не был особо замечен в общественно-политическом и публичном пространстве, это не мешает ему одерживать одну удивительную победу за другой, в том числе над известными политиками. Всё началось с праймериз «Единой России».

Напомним, на праймериз в чебоксарский парламент в 2015 году он стал одним из самых популярных политиков, за которого насчитали 4970 голосов (округ № 19), что в 21 раз (!) больше по сравнению с ближайшим конкурентом (237 голосов). Тогда удивительным образом он обошёл всех кандидатов как в составе муниципальной части списка, так и по одномандатным округам, утерев нос даже Леониду Черкесову (экс-глава Чебоксар и экс-лидер столичных единороссов, ныне депутат Госдумы), который тогда практически не сходил со страниц местных государственных СМИ и на праймериз по одномандатному округу получил 2704 голосов. На выборах в сентябре 2015 года Кригер набрал в одномандатном округе 4885 голосов — его ближайший конкурент получил всего 890 голосов… Как удалось получить столь внушительную поддержку тогда ещё 39-летнему управленцу частного медицинского бизнеса, основным видом деятельности которого являлась выдача справок на водительские права и оружие, одному организатору известно.

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По итогам 2015 года Кригер стал самым богатым депутатом ЧГСД, получив 84,3 млн рублей дохода. Поразил не только доход депутата, но и длинный перечень его имущества. Он является собственником земельного участка (794 кв. м), жилого дома (513,9 кв. м), восьми нежилых помещений общей площадью 8887 кв. метров, в долевой собственности — три земельных участка (общей площадью 9093 кв. метра) и пять нежилых помещений (общей площадью 18 673,3 кв. метра). Также ему принадлежат две иномарки (Toyota Land Cruiser, Porsche Cayenne), мотоцикл, два снегоболотохода, снегоход и водный транспорт Maxum 2400. По итогам 2016 года его доход составил почти 71 млн рублей.

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Стоит также отметить, что компания «Медэкспресс» в публичном пространстве засветилась по антимонопольному делу и была привлечена к административной ответственности за вульгарный образ медсестры в рекламе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разное время назывались разные фамилии на пост главы Чебоксар. Так, место главы Чебоксар прочили директору Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Петру Мишину, декану ЧГУ Евгению Кадышеву, гендиректору кондитерской корпорации «Смак» Владимиру Кузину, Николаю Владимирову. Напомним, пост главы Чебоксар стал вакантным 20 июня.

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