Керчь, Крым, 29 августа, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Капитан морского порта Керчи распорядился досрочно снять запрет на движение судов в Керченском проливе, сообщает 29 августа информационный центр «Крымский мост».

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Как уточняется, путь для судов через пролив открыт с 18:00 по местному времени.

Напомним, что ограничение было введено 27 августа и должно было действовать до полуночи 30 августа.

Ранее сообщалось, что мостостроители выполнили подъём железнодорожного арочного пролёта Крымского моста на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря.

Конструкцию весом более 6 тысяч тонн поднимали с помощью грузоподъёмного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. Процесс подъёма арки занял около 12 часов.

В течение сегодняшнего дня арку будут закреплять на опорах.