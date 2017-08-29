Тель-Авив, Израиль, 29 августа, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны Израиля временно заблокировал сделку по поставке важному клиенту партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Orbitier K1 на сумму $20 млн. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на биржевое коммюнике, опубликованное израильской оборонной компанией Aeronautics.

Alexmilt БПЛА Orbiter производства Aeronautics

В коммюнике сообщается, что поставки должны быть осуществлены в 2017—2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году — 18%.

Компания не называет клиента, указывая в то же время, что речь идет о стране с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody's, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи, сообщает Bizportal.

Кроме того, в этой стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics.

Издание отмечает, что среди клиентов Aeronautics только две страны — Сербия и Азербайджан — имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только в Азербайджане имеется завод Aeronautics. В то же время напрямую Азербайджан в коммюнике компании не указан.

Скандал с поставками в Азербайджана БПЛА возник несколько недель назад, когда газета «Маарив а-Шавуа» писала, что министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. Инцидент произошёл в начале июля.

Автор публикации Йоси Мельман утверждал, что соответствующая жалоба была подана в минобороны Израиля. В компании Aeronautics Defense Systems обвинения отвергли. В публикации говорилось, что инцидент произошел, когда в Баку прибыла делегация Aeronautics Defense Systems с целью обсуждения нового контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых барражирующих боеприпасов. В публикации было сказано, что азербайджанские военные попросили, чтобы возможности новой техники были продемонстрированы в ходе реальных боевых действий против армянской армии, и получили отказ.

В статье говорилось, что министерство обороны Азербайджана рассчитывало опубликовать телетрансляцию этой атаки, чтобы показать мощь своих вооруженных сил. «Маарив» напоминал, что, в соответствии с правилами министерства обороны Израиля, израильские поставщики вооружений не имеют права прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран, если нет особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко).

БПЛА «Орбитер-1К» может действовать на дальность до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2−3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.

По сведениям «Маарива», на работников израильской компании, отказавшихся демонстрировать возможности беспилотников в ходе реальных действий против армянских военных, пытались оказать давление руководители делегации, но операторы не подчинились. В итоге, попытка применения этих БПЛА не привела к каким-либо жертвам, хотя цель и была поражена. Один из операторов, ответивших отказом на требование управлять барражирующим боеприпасом при атаке на армянских военных, позже уволился из компании, а второй собирается вскоре уволиться, пишет газета.

В министерстве обороны Израиля тогда заявили: «Обычно министерство не дает комментариев по поводу оборонного экспорта. Информация проверяется соответствующими структурами в министерстве».

Согласно карабахской стороне, в последний раз азербайджанская сторона применяла ударный беспилотник израильского производства около двух месяцев назад — 7 июля. Тогда осколками от атаковавшего дрона были легко ранены двое армянских военных.