Варшава, 29 августа, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Энергетической компании Польши PGNiG не хватает имеющихся мощностей терминала СПГ в Свиноуйсьце, поэтому концерн зарезервировал дополнительные 35% для приема сжиженного природного газа. Об этом сегодня, 29 августа, заявила пресс-служба PGNiG.

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Как заявил глава концерна Петр Возняк, более года эксплуатация терминала идет довольно активно. За это время PGNiG подписала уже два долгосрочных контракта о поставках сжиженного природного газа из Катара и реализовала три спотовые поставки.

«Растет спрос на газ в Польше. Мы расширяем экспорт энергоносителей на Украину», — сказал Возняк.

Сейчас в распоряжении польской компании находятся 65% мощностей терминала. Зарезервировав еще 35% мощностей, морским путем Польша сможет получать все 5 млрд кубометров СПГ. Такова максимальная возможность загрузки терминала. По мнению компании, это очередной шаг к тому, чтобы диверсифицировать свои поставки газа и обеспечить так называемую «энергетическую безопасность страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2015 году здесь был построен СПГ-терминал в Свиноуйсьце мощностью 5 млрд кубометров газа в год. Терминал и газопровод соединяют Польшу с норвежским шельфом. Однако, как отмечают многие эксперты, этих мощностей в любом случае недостаточно, чтобы полностью заменить российский трубопроводный газ. Поэтому Польша планирует увеличить мощность терминала в 1,5 раза — до 7,5 млрд кубометров в год. Но и в этом случае закупки сжиженного газа смогут покрывать только половину потребности страны, которая составляет 15 млрд кубов в год.

Польша, в свою очередь, позиционирует импорт дорогого газа из Норвегии, Катара и США как начало «энергетической независимости от России». Так, несколько лет назад Польша и Катар заключили контракт на поставку СПГ на терминал в Свиноуйсьце. С 2015 года польская сторона стала закупать по 1,5 млрд кубометров сниженного природного газа в год. Позднее польский экономический портал Forsal писал, что цена на катарский газ для Польши составляет более $650 за тысячу кубометров. В это же время средняя цена на газ «Газпрома» в Европу — в 2013 году $380 за тысячу кубометров.

Несмотря на то, что такой энергоноситель обходится Варшаве почти в два раза дороже, чем российский, в мае 2017 года польский президент Анджей Дуда и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани договорились о том, что в скором времени поставки газа в Польшу увеличатся вдвое. Речь идет о долгосрочном контракте с 2018 по 2034 год, который предполагает поставку 2 млн тонн катарского СПГ в год. Также уже летом этого года в терминал в Свиноуйсьце прибыл первый танкер с сжиженным газом из США.

На этом фоне польские политические фигуры заявляют, что после 2022 года не будут заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа. Правда, речь не идет о невозможности заключения среднесрочных или долгосрочных контрактов, поскольку Россия является основным поставщиком голубого топлива в Польшу. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2016 года доля «Газпрома» в закупках польской PGNiG выросла до 50%. В 2015 году за аналогичный период доля «Газпрома» составляла 40%.