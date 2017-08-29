Москва, 29 августа, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Роскосмос планирует провести семь космических запусков в период с сентября по ноябрь 2017 года. Об этом 29 августа сообщается на сайте корпорации.

Mil.ru Подготовка ракеты-носителя «Союз-2.1а»

«Комиссия Роскосмоса определила план запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, Федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов осенью 2017 года», — говорится в сообщении.

В частности, в сентябре планируется ракеты «Союз-2.1б», «Союз-ФГ», а также две ракеты «Протон-М». Они выведут на орбиту космические аппараты «Глонасс-М», «Союз МС-06», «Амазонас-5», «АзиаСат-9».

В октябре состоятся пуски ракет «Союз-2.1а» и «Рокот» со спутниками «Прогресс МС-07» и Sentinel 5 Precursor. Пуски пройдут с космодромов «Байконур» и «Плесецк».

В ноябре с космодрома Восточный состоится пуск ракеты «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту космический аппарат «Метеор-М».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с космодрома Восточный до конца 2017 года будут произведены два запуска. Помимо старта ракеты «Союз-2.1б», который пройдет 28 ноября, планируется еще один запуск на 22 декабря.